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الرئاسة التركية: صفقة باتريوت مع واشنطن لن تؤثر على صفقة "إس 400"

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الرئاسة التركية: صفقة باتريوت مع واشنطن لن تؤثر على صفقة
Sputnik
اس 400
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قالت الرئاسة التركية إن صفقة شراء نظام صواريخ "باتريوت" المضاد للطائرات من الولايات المتحدة، لن تؤثر على اقتناء منظومات "إس 400" من روسيا.

ونقلت وسائل إعلام غربية عن المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن، قوله إن "شراء باتريوت لن يؤثر على الوضع مع إس 400، ونحن لا نعتبر أن واحدا من هذه المنظومات بديلا للآخر".

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وأعطت وزارة الخارجية الأمريكية الضوء الأخضر لإتمام صفقة توريد نظام صواريخ "باتريوت" إلى تركيا بقيمة 3.5 مليار دولار.

وعقب ذلك، ذكرت وكالة بلومبيرغ أن خطط أنقرة لشراء أنظمة صواريخ باتريوت من الولايات المتحدة لا تعني أن تركيا سترفض الحصول على أنظمة "إس 400" الروسية.

المصدر: إنترفاكس

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