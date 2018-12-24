بريطانيا تستخدم نظاما إسرائيليا لإسقاط الدرونات

أفاد موقع "تايمز أوف إسرائيل" بأن بريطانيا استخدمت نظام القبة المضادة للطائرات بدون طيار التابع لشركة "رفائيل" الإسرائيلية لإسقاط طائرة تسببت في تعطيل عمل مطار غاتويك.

وأضاف أن الدرون الذي أسقط بهذه المنظومة تسبب بتعطيل المجال الجوي فوق مطار غاتويك في لندن لأكثر من 36 ساعة، ما أدى إلى تأخير رحلات عشرات آلاف المسافرين.

واستؤنفت الرحلات الجوية يوم الجمعة في مطار غاتويك، ثاني أكثر المطارات ازدحاما في المملكة المتحدة، في حين قالت الشرطة إنها لا تزال تبحث عن مشغلي هذه الطائرات بدون طيار.

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وصرح وزير النقل البريطاني كريس غريلنغ، بأنه تم نشر تعزيزات عسكرية لحماية المطار.

وأشار الموقع الإسرائيلي إلى أنه تم بيع 6 أنظمة طورتها شركة الدفاع الإسرائيلية رفائيل لوزارة الدفاع البريطانية في أغسطس بصفقة تقدر بحوالي 20 مليون دولار، وفقا لصحيفة "غلوبس" الاقتصادية اليومية الإسرائيلية.

ووفقا لشركة "رادا" للصناعات الإلكترونية، التي تصنع أجهزة الرادار المستخدمة في جهاز القبة المضادة للطائرات بدون طيار، يمكن للنظام كشف الطائرات بدون طيار من مسافة تتراوح بين 3 و5 كيلومترات باستخدام تقنية الكشف 360 درجة.

ويمكن لهذه القبة بعد ذلك استخدام مستشعراتها الكهرضوئية لخنق الترددات المستخدمة من قبل مشغل الطائرة للتحكم بها، ما يجعلها قابلة للتشغيل والانخفاض في ما يسمى بـ"القتل البطيء".

المصدر: موقع "تايمز أوف إسرائيل"