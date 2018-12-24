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أنقرة: نتنياهو مستاء لإحساسه بالفشل في تقسيم سوريا

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أنقرة: نتنياهو مستاء لإحساسه بالفشل في تقسيم سوريا
Reuters
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
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قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، يوم الاثنين، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مستاء في الأونة الأخيرة، لإحساسه بالفشل في تقسيم الأراضي السورية.

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وصرح تشاووش أوغلو خلال مؤتمر صحفي مع نظيره التونسي خميس الجهيناوي، بالعاصمة تونس، أن السمة المشتركة بين رئيس الوزراء الإسرائيلي ومنظمة "بي كا كا"، هي قتل الأطفال.

وأضاف الوزير التركي أن نتنياهو تعاطف كثيرا مع "بي كا كا" في الآونة الأخيرة، لأنه كان يرغب في تقسيم الأراضي السورية من خلالها.

وتابع: "عندما فشلت خططتهم بدأ بالاستياء، ولاحظوا أن نتنياهو بدأ في الفترة الأخيرة باستخدام اسم إخوتنا الأكراد كأداة للتهجم على الرئيس التركي رجب طيب أردوغان".

وأكد الدبلوماسي التركي أن أنقرة تدرك جيدا أن إسرائيل تحاول تقسيم المنطقة بما في ذلك العراق، عبر منظمة "بي كا كا".

المصدر: الأناضول

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