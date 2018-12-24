قطع الاتصال بين السفارة الأمريكية في قطر ومتابعيها على "تويتر"!

أعلنت السفارة الأمريكية في قطر، أنها أوقفت تحديث حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، وذلك بسبب وقف الاعتمادات في الميزانية الأمريكية.

ودعت البعثة الدبلوماسية الأمريكية في الدوحة، متابعي حسابها على تويتر إلى زيارة موقع وزارة الخارجية للاطلاع على المستجدات.

بسبب وقف الإعتمادات فى الميزانية الأمريكية، لن يتم تحديث هذا الحساب. يرجى زيارة موقع وزارة الخارجية الأمريكية @StateDept للحصول على آخر التحديثات. — U.S. Embassy Qatar (@USEmbassyQatar) December 23, 2018

يذكر أن مجلس الشيوخ الأمريكي فشل حتى الآن في التوصل إلى اتفاق بشأن تمويل مؤقت للحكومة الفيدرالية، وسط توقعات بمواصلة التوقف الجزئي لعمل المؤسسات التابعة لها حتى الخميس المقبل.

وحصل هذا التعثر في اعتماد مجلس الشيوخ للميزانية للحكومة، بسبب معارضة الديمقراطيين لتمويل بقيمة 5 مليارات الدولار، يطالب به الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لبناء الجدار الحدودي مع ​المكسيك.

المصدر: تويتر + وكالات