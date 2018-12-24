مواجهة حامية الوطيس بين أردوغان ونتنياهو عبر "تويتر"

تواصل مساء الأحد التراشق بالكلمات بين رئيس الوزراء، وزير الدفاع الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وقال نتنياهو في فعالية أقيمت في متحف "البالماح" في تل أبيب بمناسبة رأس السنة الجديدة، حضرها جنود مسيحيون يخدمون في صفوف الجيش الإسرائيلي: "نفتخر بكم.. الشعب أجمع يفتخر بكم.. أنتم تنتمون إلى أكثر جيوش العالم أخلاقية.. هناك من لا يشاطر هذا الرأي.. تم إطلاعي قبل قليل على التصرفات الجنونية التي يمارسها بشكل يومي الطاغية المعادي للسامية أردوغان".

تم اطلاعي قبل قليل على التصرفات الجنونية التي يمارسها بشكل يومي الطاغية المعادي للسامية أردوغان. — بنيامين نتنياهو (@Israelipm_ar) 23 декабря 2018 г.

وأضاف "إنه مهووس بإسرائيل.. إنه يعلم تماما ما هو الجيش الأخلاقي، وما هي الديمقراطية الحقيقية خلافا لجيشه، الذي يذبح النساء والأطفال في القرى الكردية.. دولته تصبح أكثر طغيانية يوما بعد يوم.. إنه مهووس بإسرائيل".

أردوغان مهووس بإسرائيل. إنه يعلم تماما ماذا هو جيش أخلاقي وماذا هي ديمقراطية حقيقية خلافا لجيشه الذي يذبح النساء والأطفال في القرى الكردية. دولته تصبح أكثر طغيانية يوما بعد يوم. — بنيامين نتنياهو (@Israelipm_ar) 23 декабря 2018 г.

وتابع بالقول "ولكن حدث هناك تغيير إيجابي: كان أردوغان يهاجمني كل ساعتين، والآن هو يهاجمني كل ست ساعات".

أردوغان مهووس بإسرائيل. ولكن حدث هناك تغيير إيجابي: كان أردوغان يهاجمني كل ساعتين والآن هو يهاجمني كل ست ساعات. — بنيامين نتنياهو (@Israelipm_ar) 23 декабря 2018 г.

تم اطلاعي قبل قليل على التصرفات الجنونية التي يمارسها بشكل يومي الطاغية المعادي للسامية أردوغان. إنه مهووس بإسرائيل.



إنه يعلم تماما ماذا هو جيش أخلاقي وماذا هي ديمقراطية حقيقية خلافا لجيشه الذي يذبح النساء والأطفال في القرى الكردية. دولته تصبح أكثر طغيانية يوما بعد يوم. pic.twitter.com/8UJaNDKn71 — بنيامين نتنياهو (@Israelipm_ar) 23 декабря 2018 г.

ومساء الأحد رد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قائلا إنه طرق الباب الخطأ.

وقال الرئيس التركي، مخاطبا نتنياهو: "لقد طرقت الباب الخطأ.. أردوغان هو صوت المظلومين، أما أنت (نتنياهو) فإنك صوت الظالمين، وتمارس إرهاب الدولة".

هذا وقد بدأت سلسلة الاتهامات والتراشق بالكلام بين الطرفين، حين هاجم رئيس الوزراء الإسرائيلي، الرئيس التركي على تويتر، وكتب أن أردوغان الذي يحتل شمال قبرص وجيشه يذبح النساء والأطفال في القرى الكردية داخل تركيا وخارجها لن يعطينا دروسا في الأخلاق.

المصدر: وكالات + تويتر