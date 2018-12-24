 
مباشر

حصاد إسرائيل لعام 2018: ارتفاع ملحوظ في عدد المنازل العربية المهدومة

أخبار العالم

حصاد إسرائيل لعام 2018: ارتفاع ملحوظ في عدد المنازل العربية المهدومة
Reuters
جندي إسرائيلي يحرس آليات تهدم منازل فلسطينية بالضفة
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/l8gx

رصدت وسائل إعلام إسرائيلية تسجيل ارتفاع ملموس العام الحالي في عدد المنازل العربية "غير القانونية" التي هدمتها السلطات الإسرائيلية.

وفيما ناقش مجلس الوزراء الإسرائيلي أمس تقريرا بشأن تطبيق قوانين البناء في الوسط العربي، أفادت صحيفة يسرائيل هايوم، بأن ارتفاعا ملموسا طرأ العام الحالي على عدد المنازل "غير القانونية" التي تم هدمها.

إقرأ المزيد
المحكمة الإسرائيلية العليا - أرشيف -
المحكمة العليا الإسرائيلية ترفض التماس عائلة فلسطينية لوقف هدم منزلها

وسجل في هذا الشأن، هدم إسرائيل 190 منزلا العام الحالي، مقارنة بهدم 52 منزلا العام الماضي، في حين رصد انخفاض ملحوظ في عدد المنازل المبنية من دون تراخيص.

وأشير كذلك إلى أن السلطات المختصة بدأت العام الجاري ولأول مرة مصادرة المركبات والآليات الهندسية المستخدمة في تشييد مبان غير مرخصة، حيث صودرت حوالي 70 آلية بين جرافة وجبّالة وشاحنة، معظمها في منطقة الشمال.

المصدر: مكان

 

 

 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

امرأة دخلت موسوعة غينيس في البخل