رئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام الإيراني في غيبوبة

نفى مدير مكتب رئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام هاشمي شاهرودي نبأ وفاة رئيس المجمع بعد إعلانه من قبل وكالات أنباء رسمية.

وأعلن مدير مشفى "خاتم الأنبياء" حيث يخضع شاهرودي للعلاج أن رئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام في غيبوبة.

وكانت وكالة مهر للأنباء أفادت بأن آية الله هاشمي شاهرودي رئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام كان يعاني من مرض في جسمه وأن الأطباء أعلنوا عن تدهور صحته ما أدى الى نقله إلى العناية المركزة وقد توفي بعد ذلك.

من جهة ثانية نقلت وكالة "فارس" عن أحد أعضاء الفريق الطبي المشرف على علاج شاهرودي أنه لا يمكن أن يعود شاهرودي الى الحياة لكن عائلته هي المخولة بإعلان وفاته.

يذكر أن آية الله هاشمي شاهرودي كان قد تم تعيينه العام الماضي رئيسا لمجمع تشخيص مصلحة النظام.

ولم يحضر شاهرودي اجتماعات مجمع تشخيص مصلحة النظام منذ عدة أشهر بسبب حالته الصحية غير الملائمة.

المصدر: وكالات