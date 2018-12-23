مراسلنا: نقل رئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام الإيراني للعناية المركزة

أفاد مراسلنا في طهران بأن رئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام هاشمي شاهرودي أدخل غرفة العناية المركزة إثر تدهور حالته الصحية نتيجة إصابته بمرض السرطان.

ونقلت وكالات أنباء محلية عن مصدر وصفته بالمطلع بأن وضع شاهرودي الصحي غير مستقر.

وعين المرشد الأعلى علي خامنئي شاهرودي رئيسا لمجمع تشخيص مصلحة النظام في أغسطس العام الماضي بعد وفاة أكبر هاشمي رفسنجاني.

ويشغل شاهرودي كذلك منصب رئيس اللجنة العليا لحل النزاعات وتنظيم العلاقات بين السلطات الثلاث بتعيين من المرشد منذ عام 2011. كما يشغل منصب نائب رئيس مجلس خبراء القيادة في إيران وعضو مجلس صيانة الدستور.

المصدر: RT