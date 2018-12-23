مطلوب على اللائحة "الرمادية" يسلم نفسه للأمن التركي

قالت وكالة الأناضول إن مطلوبا أمنيا ينتمي لحزب العمال الكردستاني مدرجا ضمن إحدى قوائم "الإرهابيين"، سلم نفسه لقوات الأمن التركية في ولاية شرناق جنوب شرقي البلاد.

وقالت ولاية شرناق في بيان إن "الإرهابي عدنان ساو المدرج على القائمة الرمادية للمطلوبين لدى وزارة الداخلية سلم نفسه للجهات الأمنية أمام معبر خابور الحدودي مع العراق".

وأوضحت أن قوات الأمن التركية تحقق مع المتهم في مديرية أمن شرناق في هذه اللحظات.

ووفقا للوكالة التركية، فإن الداخلية التركية "تصنف الإرهابيين المطلوبين ضمن 5 قوائم أخطرها الحمراء، تليها الزرقاء، ثم الخضراء، ثم البرتقالية، وأخيرًا القائمة الرمادية".

المصدر: الأناضول