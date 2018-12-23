فنان يعزف الجيتار أثناء خضوعه لجراحة في الدماغ!

في واقعة فريدة عزف فنان الجاز الجنوب إفريقي موسى مانزيني أوتار جيتاره أثناء خضوعه لعملية جراحية في المخ.

وخلال الجراحة التي أجريت له لاستئصال ورم في المخ واستمرت ست ساعات كان الموسيقار يرقد على ظهره في غرفة العمليات محاطا بأفراد الطاقم الطبي ويعزف على أوتار الجيتار.

والهدف من سماح الأطباء لمانزيني بالعزف على الجيتار خلال الجراحة هو تحديد مناطق المخ المحفزة لدى الفنان عند العزف حتى يحافظوا عليها ويعيدوا إلى أصابعه بعض الحركات التي تأثرت سلبا بالورم.

واختار الأطباء أن يظل مانزيني يقظا لتقييم أي مناطق في دماغه تعمل أثناء إجراء الجراحة ما يساعد على الحد من خطر إصابته بأي أضرار عصبية.

ووصف مانزيني شعوره أثناء العملية الجراحية بأنه كان "غريبا للغاية وغير مريح" وكأنه كان "في حالة بين التخدير العام واليقظة" إذ سمع أصوات معدات الطبيب داخل رأسه.

وقال الفنان: "نجح الأمر لأن الخطر الأكبر كان هو الشلل. وأنا لم أصب بالشلل وما زلت أتحكم في أطرافي. لذلك، معنوياتي مرتفعة وأتعافى جيدا".

المصدر: رويترز



