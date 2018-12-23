ماكرون: سحب القوات الأمريكية من سوريا مؤسف

أعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الأحد، عن أسفه الشديد إزاء قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سحب القوات الأمريكية من سوريا.

وقال ماكرون أثناء مؤتمر صحفي في تشاد: "الحليف ينبغي التعويل عليه... أشعر بأسف شديد إزاء القرار الذي اتخذ بشأن سوريا".

ووصل ماكرون أمس السبت إلى تشاد والتقى خلال زيارته القوات الفرنسية العاملة في قوة برخان في تشاد، والتقى أيضا الرئيس التشادي إدريس ديبي.

وحطت طائرة ماكرون في قاعدة كوسي الجوية بالقرب من العاصمة نجامينا، مقر عملية برخان التي بدأت قبل أربعة أعوام بقيادة فرنسا لمحاربة المسلحين في بوركينا فاسو وتشاد ومالي وموريتانيا والنيجر.

المصدر: "رويترز"