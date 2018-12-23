ترامب: باتريك شنهان سيتولى مهام القائم بأعمال وزير الدفاع

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد عن تكليف باتريك شنهان، نائب وزير الدفاع المستقيل جيمس ماتيس، بمهام القائم بأعمال وزير الدفاع بدءا من الأول يناير المقبل.

وقال ترامب عبر تغريدة في "تويتر" اليوم السبت: "يسرني الإعلان أن نائبنا الموهوب جدا لوزير الدفاع، باتريك شنهان، سيتولى مهام القائم بأعمال وزير الدفاع اعتبارا من 1 يناير 2019. لدى باتريك قائمة طويلة من الإنجازات أثناء عمله كنائب وفي شركة بوينغ سابقا. سيكون عظيما!"

I am pleased to announce that our very talented Deputy Secretary of Defense, Patrick Shanahan, will assume the title of Acting Secretary of Defense starting January 1, 2019. Patrick has a long list of accomplishments while serving as Deputy, & previously Boeing. He will be great! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 23 декабря 2018 г.

وعين شنهان في منصب نائب وزير الدفاع في الـ19 يوليو 2017.

وكان جيمس ماتيس أبلغ صاحب البيت الأبيض باستقالته في رسالة وجهها لترامب الخميس الماضي، عقب إعلان الأخير قراره سحب القوات الأمريكية من سوريا.

وقال ماتيس إنه على ترامب إيجاد رئيس آخر لوزارة الدفاع تتطابق مواقفه مع رؤيته.

المصدر: RT