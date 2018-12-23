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ترامب: باتريك شنهان سيتولى مهام القائم بأعمال وزير الدفاع

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ترامب: باتريك شنهان سيتولى مهام القائم بأعمال وزير الدفاع
Gettyimages.ru
نائب وزير الدفاع الأمريكي باتريك شنهان
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أعلن الرئيس الأمريكي دونالد عن تكليف باتريك شنهان، نائب وزير الدفاع المستقيل جيمس ماتيس، بمهام القائم بأعمال وزير الدفاع بدءا من الأول يناير المقبل.

وقال ترامب عبر تغريدة في "تويتر" اليوم السبت: "يسرني الإعلان أن نائبنا الموهوب جدا لوزير الدفاع، باتريك شنهان، سيتولى مهام القائم بأعمال وزير الدفاع اعتبارا من 1 يناير 2019. لدى باتريك قائمة طويلة من الإنجازات أثناء عمله كنائب وفي شركة بوينغ سابقا. سيكون عظيما!"

وعين شنهان في منصب نائب وزير الدفاع في الـ19 يوليو 2017.

وكان جيمس ماتيس أبلغ صاحب البيت الأبيض باستقالته في رسالة وجهها لترامب الخميس الماضي، عقب إعلان الأخير قراره سحب القوات الأمريكية من سوريا.

وقال ماتيس إنه على ترامب إيجاد رئيس آخر لوزارة الدفاع تتطابق مواقفه مع رؤيته.

المصدر: RT

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