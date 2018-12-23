أردوغان ردا على نتنياهو: طرقت الباب الخطأ!

هاجم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأحد، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قائلا إنه طرق الباب الخاطئ.

ونشرت وكالة أنباء الأناضول التركية، تغريدة نقلت فيها ما جاء على لسان الرئيس التركي، مخاطبا نتنياهو قائلا: "لقد طرقت الباب الخطأ.. أردوغان هو صوت المظلومين، أما أنت (نتنياهو) فإنك صوت الظالمين، وتمارس إرهاب الدولة".

#عاجل | #أردوغان لـ #نتنياهو: طرقت الباب الخطأ، أردوغان هو صوت المظلومين أمّا أنت فإنك صوت الظالمين، وتمارس إرهاب الدولة — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) 23 декабря 2018 г.

وتابع: "لا حق لإسرائيل في توجيه الاتهامات لأي طرف، قبل أن تحاسب على خطاياها وجرائمها ضد الإنسانية والمذابح، التي ارتكبتها والدمار الذي تسببت به".

#عاجل | #أردوغان: لا حق لـ #إسرائيل في توجيه الاتهامات لأي طرف قبل أن تُحاسب على خطاياها وجرائمها ضد الإنسانية والمذابح التي ارتكبتها والدمار الذي تسببت به — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) 23 декабря 2018 г.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، هاجم الرئيس التركي على تويتر، وكتب: "أردوغان الذي يحتل شمال قبرص وجيشه يذبح النساء والأطفال في القرى الكردية داخل تركيا وخارجها لن يعطينا دروسا في الأخلاق".

أردوغان الذي يحتل شمال قبرص وجيشه يذبح النساء والأطفال في القرى الكردية داخل تركيا وخارجها لن يعطينا دروسا في الأخلاق. — بنيامين نتنياهو (@Israelipm_ar) 22 декабря 2018 г.

تشاووش أوغلو: نتنياهو قاتل بدم بارد في العصر الحديث

وردّ مسؤولون أتراك بقوة على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي هاجم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان السبت بتغريدة على تويتر.

وقال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو الأحد، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قاتل بدم بارد في العصر الحديث ومسؤول عن مقتل آلاف الأبرياء من أبناء الشعب الفلسطيني.

وأكد أوغلو أن بلاده لن تتوقف عن كشف الحقائق، وأن نتنياهو قصف الأطفال الفلسطينيين وهم يلعبون في الشواطئ.

ونشر أوغلو صورا لـ "رموز المقاومة الفلسطينية، مثل الطفل فوزي الجنيدي الذي اعتقله جنود إسرائيليون والشهيد المقعد فادي أبو صلاح".

Yere düşen masumları bile tekmelemekten geri durmayan işgalci çabuk sinirlenmiş. Netanyahu binlerce günahsız Filistinlinin katledilmesinden sorumlu, sahildeki çocukları bombalayan modern zamanların eli kanlı katilidir. Türkiye gerçekleri ortaya çıkarmaktan asla vazgeçmeyecek. pic.twitter.com/5w0vb4HoeN — Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) 23 декабря 2018 г.

The occupier which kicks people lying on the ground is easily offended: @netanyahu is a cold-blooded killer of modern times, responsible for massacres of thousands of innocent Palestinians, bombing children on beaches. Turkey will never stop exposing the truth. pic.twitter.com/gr5NcDwO8S — Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) 23 декабря 2018 г.

من جهته اعتبر الناطق باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن، أن نتنياهو يحاول صرف الأنظار عن الدعاوى القضائية التي تلاحقه في بلاده من خلال مهاجمة الرئيس أردوغان، لكن محاولاته هذه لن تتكلل بالنجاح.

وأضاف قالن أن رئيس الوزراء الإسرائيلي منزعج كثيرا من كشف الرئيس التركي للحقائق، مشددا على أنهم "لن يستطيعوا إسكات الرئيس أردوغان".

المصدر: الأناضول