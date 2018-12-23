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لندن: "القاعدة" تخطط لعاصفة من الدرونات على المطارات والطائرات

أخبار العالم

لندن:
Sputnik
صورة ارشيفية لدورية شرطة بريطانية في لندن
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أكد وزير الأمن البريطاني بن والاس، أن تنظيم "القاعدة" الإرهابي يحضر لشن هجمات جديدة واسعة النطاق تستهدف الدول الغربية وبناها التحتية.

وقال الوزير البريطاني لصحيفة "صنداي تايمز"، إن "القاعدة" تخطط لاستخدام الدرونات لمهاجمة طائرات الركاب وأن التنظيم، يعمل على تطوير التكنولوجيات المتوفرة لديه لاستخدامها في ضرب المطارات المدنية والطائرات.

وفي أكتوبر الماضي، حذر وزير الأمن البريطاني من أن احتمال شن هجوم إرهابي بأسلحة كيماوية أو بيولوجية على بلاده وغيرها.

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وقال في مؤتمر أمني عقد في لندن، إن الجماعات الإرهابية تواصل البحث عن طرق جديدة "لقتلنا في شوارعنا، وأخذت الأسلحة الكيميائية والبيولوجية تقترب منا. يجب أن نكون مستعدين لذلك".

المصدر: وكالات

 

 

 

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