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ترامب: استقالة ممثلنا في التحالف ضد داعش ضرب من التصنّع

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ترامب: استقالة ممثلنا في التحالف ضد داعش ضرب من التصنّع
Sputnik
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اعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إعلان بيرت ماكغورك ممثل واشنطن لدى التحالف الدولي ضد داعش استقالته، ضربا من التصنّع.

وكتب ترامب على تويتر: "بريت ماكغورك الذي لا أعرفه، تم تعيينه عام 2015 من قبل الرئيس باراك أوباما. وكان يجب أن يترك منصبه في فبراير المقبل، ولكنه استقال قبل ذلك بقليل. ربما يتصنّع؟".

كما أشار دونالد ترامب إلى أن "الأخبار المزيفة تحاول خلق حدثا ضخما من لا شيء".

وفي وقت سابق، قالت شبكة "سي بي أس" نقلا عن مصادر مطلعة، إن بريت ماكغورك استقال بسبب عدم موافقته على انسحاب القوات الأمريكية من سوريا.

وسبق لماكغورك وأعلن الجمعة الماضي عن استقالته غداة إعلان وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس استقالته هو الآخر، ولنفس السبب حسب مصادر أمريكية.

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وفي 18 ديسمبر، أعلن البيت الأبيض أن انسحاب الجيش الأمريكي من سوريا، لا يعني انتهاء التحالف الدولي ضد داعش، وأن هذه الخطوة ليست إلا مرحلة ثانية من قتاله.

المصدر: نوفوستي

 

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