باكستان ترحب بقرار ترامب خفض القوات الأمريكية أفغانستان

رحبت باكستان اليوم السبت بقرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب خفض القوات الأمريكية في أفغانستان، واعتبرته خطوة نحو السلام في بلاد أنهكتها الحرب.

وقال وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قرشي للصحفيين بهذا الصدد، إن القرار الأمريكي "خطوة إلى الأمام" في جهود السلام.

وأضاف: "الولايات المتحدة أعادت النظر في سياستها (في أفغانستان)، ثم جرت محادثات في أبوظبي، وأحرز تقدم في المحادثات والأمور تتقدم.. باكستان أفرجت عن معتقلين من طالبان من أجل المساعدة في محادثات السلام و"تهيئة الظروف المواتية".

وقرر الرئيس الأمريكي سحب نصف القوات الأمريكية المنتشرة في أفغانستان والتي تقدر بـ14 ألفا، في موقف مفاجئ قللت كابول من أهميته، وفي توقيت يشهد تكثيفا للضغوط على طالبان للانخراط في محادثات لإنهاء نزاع مستمر منذ 17 عاما.

وكان المبعوث الأمريكي إلى أفغانستان زلماي خليل زاد أجرى في أبوظبي هذا الأسبوع محادثات مع ممثلي حركة طالبان بمشاركة السعودية والإمارات وباكستان.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية أن المباحثات أفرزت "نتائج إيجابية ملموسة لجميع الأطراف"، معلنة "اجتماعا لاحقا في أبوظبي لاستكمال عملية المصالحة الأفغانية".

المصدر: أ.ف.ب