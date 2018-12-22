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الفلبين.. اغتيال برلماني أثناء توزيعه هدايا عيد الميلاد

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الفلبين.. اغتيال برلماني أثناء توزيعه هدايا عيد الميلاد
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البرلماني الفلبيني روديل باتوكابيه خلال توزيعه هدايا في قرية بورغوس
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اغتال مسلحون النائب الفلبيني روديل باتوكابيه، اليوم خلال مشاركته في فعالية خيرية أقيمت بمناسبة عيد الميلاد قرب مدينة داراغا التي ترشح لمنصب عمدتها في الانتخابات المقبلة عام 2019.

وأفاد موقع Rappler الإخباري الفلبيني، نقلا عن الشرطة المحلية، بأن العضو في برلمان البلاد، باتوكابيه، قتل في قرية بورغوس بالقرب من مدينة داراغا، في محافظة ألباي، أثناء توزيعه هدايا على السكان المحليين من المسنين وذوي الاحتياجات الخاصة، على أيدي رجلين مجهولين أطلقا النيران عليه. وتوفي السياسي الفلبيني في المكان جراء إصابته بثماني طلقات نارية، فيما لاذ المهاجمان بالفرار. 

ولم تتضح بعد دوافع اغتيال باتوكابيه لكن السلطات أكدت أنها تدرس احتمال وجود أسباب سياسية وراء الجريمة.

وكان باتوكابيه البالغ 52 عاما قد أعلن عن نيته الترشّح لرئاسة بلدية داراغا في انتخابات منتصف الولاية المقررة في مايو والتي سيختار فيها الفلبينيون ممثليهم على المستويين المحلي والإقليمي على صعيد الوطن.

وأسفر الهجوم عن مقتل 3 أشخاص أحدهم شرطي وإصابة 4 آخرين.

يذكر أنه قبل بضع ساعات من اغتيال باتوكابيه قتل الحاكم السابق لمحافظة بوكيندون.

rappler.com
مسرح الجريمة
rappler.com

المصدر: rappler.com

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