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الدفاع الإيرانية تنفي ضرب حاملة الطائرات الأمريكية في الخليج بصواريخ

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الدفاع الإيرانية تنفي ضرب حاملة الطائرات الأمريكية في الخليج بصواريخ
Reuters HAMAD I MOHAMMED
جندي مراقبة على متن حاملة الطائرات الأمريكية أثناء عبور مضيق هرمز
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نفى مسؤول في وزارة الدفاع الإيرانية إطلاق طائرة مسيرة أو صواريخ باتجاه حاملة الطائرات الأمريكية في الخليج أمس.

وكشف رئيس مؤسسة الصناعات البحرية في الدفاع الإيرانية الأدميرال أمير رستكاري أن قوارب الحرس الثوري الإيراني اقتربت من حاملة الطائرات الأمريكية "جون ستينيس" أثناء دخولها مضيق هرمز أمس.

وأكد رستكاري إطلاق الحرس الثوري طائرة مسيرة وصواريخ، لكنه نفى في نفس الوقت أن يكون ذلك لاستهداف حاملة الطائرات الأمريكية بل كان جزءا من المناورات التي كانت يجريها الحرس الثوري في المنطقة.

وأكد أن اقتراب زوارق الحرس الثوري من حاملة الطائرات كان وفقا لأعراف الملاحة البحرية للتعرف على زمن دخول وخروج السفن من مضيق هرمز والدولة التي تتبعها ووجهتها.

وتابع أن حاملة الطائرات الأمريكية ردت على تساؤلات الحرس الثوري وعبرت مسيرها بشكل مسالم وهي الآن تكمل مسارها، معتبرا أن الحديث عن استهداف الحرس لحاملة الطائرات بطائرة مسيرة أو اطلاق صواريخ "محاولة لشيطنة إيران".

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وكانت وكالة "أسوشيتد برس" أفادت أمس بأن سفنا تابعة للحرس الثوري الإيراني أطلقت صواريخ باتجاه حاملة الطائرات الأمريكية "جون ستينيس" التي دخلت مياه الخليج لأول مرة منذ 2001..

وذكرت الوكالة أن السفن التابعة للحرس الثوري كانت تتابع حاملة الطائرات ومجموعة السفن المرافقة لها عن كثب، وأطلقت صواريخ باتجاهها بالإضافة إلى تحليق طائرة دون طيار بالقرب منها.

المصدر: RT

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