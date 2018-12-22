انتشال 8 جثث في انهيار مساكن داخل كهف وسط الصين

أعلنت السلطات الصينية في مقاطعة خنان وسط البلاد مصرع 8 أشخاص بانهيار مساكن داخل كهف، وذلك عقب انتشال جثث جميع المحاصرين تحت الأنقاض.

وذكرت وكالة رويترز أن الحادث وقع عند الساعة 16:43 يوم الجمعة عندما كانت مجموعة من العمال تجدد مسكن كهف قديم في قرية إرشيلي في مدينة قونغيي.

وتسبب الانهيار بحصار ثلاثة من العمال، وتمكن سبعة آخرون من سحب اثنين من الثلاثة المحاصرين من تحت الأنقاض.

لكن انهيارا آخر وقع عندما حاول العمال السبعة إنقاذ الشخص الثالث ليُحاصر كل الثمانية الذين كانوا تحت الأنقاض، وما زالت التحقيقات جارية.

المصدر: شينخوا