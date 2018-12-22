كرافتشوك يعلق على ملاحقة القساوسة الأرثوذكس في أوكرانيا

علّق ليونيد كرافتشوك أول رئيس لأوكرانيا بعد زوال الاتحاد السوفيتي، على ملاحقة المخابرات الأوكرانية قساوسة الكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية التابعة لبطريركية موسكو ومداهمة كنائسهم.

وقال، في حديث لـRT: "أنظر بشكل سلبي جدا إلى كل ذلك، ولا أعتبر أن هذا الطريق صحيح. أنا دائما أنظر إلى الكنيسة كمؤسسة يعمل فيها مختلف الأشخاص، وربما يتم ضبط بعضهم بجرم ما، ولكن يجب إثبات ذلك. أما التفتيش بدون سبب ودون الإعلان عن ذلك، فأنا أعارضه بشكل قاطع".

إقرأ المزيد

وفي وقت سابق، استدعت هيئة الأمن الأوكرانية بعض الكهنة ورجال الدين من الكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية التابعة لبطريركية موسكو، لاستجوابهم.

المصدر: RT