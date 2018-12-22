جيبوتي تؤكّد اعتقال جهادي مرتبط بمنفذي الهجوم على "شارلي إيبدو"

أكدت الرئاسة الجيبوتية أمس الجمعة اعتقال الجهادي بيتر شريف المقرّب من الأخوين كواشي منفّذي الهجوم الذي استهدف مجلة "شارلي إيبدو" في باريس في 2015.

وقالت الرئاسة في بيان إنّ "السلطات الجيبوتية اعتقلت المدعو بيتر شريف وكنيته أبو حمزة، 36 عاماً، وهو إرهابي دولي مفترض فرنسي الأصل"، مؤكدة تسليمه قريباً إلى فرنسا.

ولم يوضح البيان متى جرى اعتقال الجهادي، لكنّ وكالة فرانس برس نقلا عن مصدر مطّلع على الملف أفادت بأنّ شريف اعتقل في 16 ديسمبر الجاري.

وحسب البيان، فإن الجهادي كان في حيّ بالبالا الشعبي، حين اعتقله عناصر الأجهزة الجيبوتية المختصّة، ويبقى الإرهابي المفترض بين أيديهم لاستجوابه.

وأوضح البيان أنّ "المدعو بيتر شريف دخل البلاد عبر أوبوك (المدينة المطلّة على خليج عدن) آتياً من اليمن عن طريق البحر، وكانت بحوزته أوراق ثبوتية مزوّرة".

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واعتقل بيتر شريف للمرة الأولى في العراق عام 2004 عندما كان يقاتل في صفوف تنظيم القاعدة وحكم عليه بالسجن 15 عاماً، إلاّ أنّه تمكّن من الفرار عام 2007 وتوجّه إلى سوريا.

ولاحقاً تمّ تسليمه إلى فرنسا حيث سجن مدة 18 شهراً قبل أن يختفي في مارس 2011 في اليوم الأخير من محاكمته في باريس وهرب إلى اليمن.

وعام 2015 أدرجت الولايات المتحدة اسمه على قائمة "الإرهابيين العالميين" بصفته عضواً في تنظيم القاعدة في جزيرة العرب.

المصدر: أ ف ب