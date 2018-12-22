الحرس الثوري يبدأ مناورات هجومية في مياه الخليج

أفاد مراسلنا بأن الحرس الثوري الإيراني بدأ مناورات هجومية في مياه الخليج تزامنا مع وصول حاملة الطائرات الأمريكية "جون ستينيس" إلى المنطقة.

وأضاف أن الحرس الثوري يجري تدريبات على إسقاط مروحيات معادية باستخدام ألغام بحرية، إضافة إلى تدريبات على "احتلال مواقع اقتصادية استراتيجية لعدو مفترض" والسيطرة على ميناء ورصيف بحري في الخليج.

ونشر الحرس الثوري فيديو للتدريبات تظهر فيه قواته الخاصة "فرقة الصابرين"، وهي تهاجم جزيرة في الخليج.

وقال قائد القوات البرية في الحرس الثوري إن الجيش الأمريكي أمر قواته في المنطقة بأن تكون على أهبة الاستعداد تزامنا مع مناورات الحرس الثوري.

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وأضاف: "مناورات الحرس الثوري أربكت الولايات المتحدة وأخافتها".

تأتي هذه المناورات الإيرانية بعد يوم من تنفيذ سفن تابعة للحرس الثوري إطلاقات صاروخية استعراضية بالقرب من حاملة الطائرات الأمريكية "جون ستينيس" التي دخلت مياه الخليج لأول مرة منذ 2001.

المصدر: RT