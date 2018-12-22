واشنطن تخطط لمنح أوكرانيا 10 ملايين دولار بعد حادثة كيرتش

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، روبرت بالادينو، إن بلاده ستخصص 10 ملايين دولار إضافية لدعم القوات البحرية الأوكرانية، بعد حادثة مضيق كيرتش.

وأضاف ممثل الخارجية الأمريكية "ردا على التصعيد الخطير من جانب روسيا، والهجوم غير المبرر الذي نفذته في 25 نوفمبر، على ثلاث سفن بحرية أوكرانية" بالقرب من مضيق كيرتش، فإن وزارة الخارجية الأمريكية، وبشرط موافقة الكونغرس، ستخصص 10 ملايين دولار إضافية لتعزيز قدرات القوات البحرية الأوكرانية.

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وقال بالادينو: "نحن نقوم بذلك كدليل على التضامن مع ليتوانيا وبريطانيا، اللتين تخططان أيضًا لزيادة المساعدات المقدمة لأوكرانيا في مجال الأمن".

ودعا المتحدث الأمريكي، روسيا لإعادة السفن المحتجزة الثلاث إلى أوكرانيا وإطلاق سراح البحارة الأوكرانيين، وضمان المرور الحر للسفن عبر مضيق كيرتش وبحر آزوف إلى الموانئ الأوكرانية، واحترام سلامة ووحدة أراضي أوكرانيا.

وتصاعد التوتر بين روسيا والغرب، بما في ذلك العلاقات الروسية الأمريكية، إثر حادث احتجاز حرس الحدود الروسي، يوم 25 نوفمبر، 3 سفن عسكرية أوكرانية كان على متنها 24 بحارا، بسبب انتهاك حدود روسيا البحرية لدى مرورها من البحر الأسود إلى بحر آزوف عبر مضيق كيرتش، وذلك في حادث أثار أصداء دولية واسعة.

واتهمت روسيا، بما في ذلك على لسان رئيس البلاد، فلاديمير بوتين، الجانب الأوكراني بتنفيذ عملية استفزازية مخطط لها وموجهة ضد موسكو.

المصدر: انترفاكس