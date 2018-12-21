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المحكمة الأمريكية العليا ترفض تقييد ترامب لجوء المهاجرين غير الشرعيين

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المحكمة الأمريكية العليا ترفض تقييد ترامب لجوء المهاجرين غير الشرعيين
Reuters
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
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رفضت المحكمة الأمريكية العليا الجمعة السماح للإدارة الأمريكية بفرض قيود على منح اللجوء للمهاجرين غير الشرعيين، وفقا لقرار نشر على الموقع الإلكتروني للمحكمة.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في وقت سابق، أنه لن يعود بإمكان الأجانب الذين وصلوا بشكل غير قانوني إلى الولايات المتحدة، التقدم بطلب للجوء.

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وأوضحت وزيرة الأمن الوطني الأمريكية كيرستن نيلسن أن المهاجرين غير الشرعيين يستغلون الثغرات الموجودة في القانون، للمطالبة باللجوء دون أسباب كافية.

وتنظر الولايات المتحدة في الوقت الحالي في طلبات لجوء يبلغ عددها 786 ألف طلب، بحسب الوزيرة.

المصدر: نوفوستي

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