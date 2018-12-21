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القوات التركية "تحيّد" جميع عناصر العمال الكردستاني المحاصرين في تونجالي

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القوات التركية
Globallookpress Depo Photos
صورة من الأرشيف
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أعلنت السلطات التركية أن القوات الأمنية تمكنت من "تحييد" جميع المسلحين المحاصرين منذ 9 أيام داخل مغارة في ولاية تونجالي شرقي البلاد.

ونقلت وكالة "الأناضول" التركية عن سلطات ولاية تونجالي، أنه خلال العملية التي أطلقتها قيادة الدرك التركي ضد عناصر "حزب العمال الكردستاني" في منطقة أوفاجيق، رصدت القوات التركية مجموعة من المسلحين داخل مغارة، وبدأت عملية من البر والجو لإخراجهم منها.

وأشارت السلطات المحلية إلى أن "تحييد الإرهابيين" تم بعد رفضهم الاستسلام رغم كل محاولات إقناعهم بذلك.

جدير بالذكر أن "حزب العمال الكردستاني" الذي تعتبره تركيا تنظيما إرهابيا ينشط في مناطق جنوب وجنوب شرقي تركيا، ويشن هجمات ضد القوات التركية بين الفينة والأخرى.

وتستخدم القوات التركية مصطلح "التحييد" للإشارة إلى أسر مسلحين أو القضاء عليهم أثناء العمليات.

المصدر: الأناضول

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