رصاصات أطلقت من مصر تخترق جدران منزل في إسرائيل

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن رصاصات أطلقت أمس من الجانب المصري بالخطأ، اخترقت جدران منازل في نيتسانا جنوبي إسرائيل.

وأعلن متحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن تل أبيب تأخذ مثل هذه الحوادث "على محمل الجد"، وتنوي إجراء تحقيق في الحادث بالتعاون مع السلطات المصرية.

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وكانت إسرائيل أعلنت نهاية نوفمبر الماضي أن شرطيا مصريا أطلق النار على دورية للجيش الإسرائيلي، كانت تمر قرب الحدود بين البلدين، مشيرة إلى أن قائد كتيبة في الجيش الإسرائيلي كان ضمن الدورية لحظة إطلاق النار عليها.

ووصف الجيش الإسرائيلي حينها الحادث بأنه "خطير وغير عادي"، وأضاف: "لا نستطيع تحديد ما إذا كان إطلاق النار متعمدا، أم أنه ناجم عن خطأ في تحديد الهدف".

المصدر: وكالات