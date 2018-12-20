واشنطن تتهم صينيين بشن هجمات سيبرانية بالتواطؤ مع استخبارات بلادهما

اتهمت وزارة العدل الأمريكية صينيين بشن هجمات سيبرانية، تنفيذا لتعليمات من أجهزة الاستخبارات الصينية، وفقا لوكالة "رويترز".

وقال الادعاء العام الأمريكي إن "تشو هوا" و"تجشان تسزيانغو" بالتعاون مع وزارة الأمن العام في الصين، سرقا معلومات تجارية سرية وتعديا على ملكية فكرية، وحصلا على بيانات تعود لعسكريين أمريكيين.

وحسب الادعاء الأمريكي فإن الصينيين سرقا بيانات تتعلق بـ100 ألف جندي من سلاح البحرية الأمريكية، بالإضافة إلى عاملين في هيكليات مختبر "لورانس بيركلي" القومي التابع لوزارة الطاقة الأمريكية للأبحاث النووية، بالإضافة إلى مختبر ناسا لتطوير محركات الطائرات النفاثة.

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وذكرت صحيفة "واشنطن بوست" أن السلطات الأمريكية تعتزم الإعلان عن عقوبات اقتصادية جديدة على الصين.

وأشارت الصحيفة، إلى أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وبالاشتراك مع سلطات أكثر من عشر دول، بما في ذلك بريطانيا وأستراليا وكندا واليابان وألمانيا، تنوي إدانة إجراءات الصين بسرقة الملكية الفكرية للشركات والتقنيات الغربية، وكذلك محاولات قرصنة الحكومة والشبكات الخاصة.

المصدر: تاس