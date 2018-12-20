 
مباشر

مقتل 10 أشخاص بانفجار قنبلة داخل حافلة في إثيوبيا

أخبار العالم

مقتل 10 أشخاص بانفجار قنبلة داخل حافلة في إثيوبيا
AFP
إثيوبيا - أرشيف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/l7w1

قتل 10 أشخاص على الأقل إثر انفجار قبلة في حافلة صغيرة في قرية بينيشانغول غوموز غربي إثيوبيا.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن القنبلة انفجرت في قرية توجا قرب الحدود بين ولايتي أوروميا وبينيشانغول غوموز.

إقرأ المزيد
العثور على مقبرة جماعية تضم رفات 200 جثة في إثيوبيا

واتهم مفوض شرطة المنطقة بالهجوم، متمردي جبهة تحرير "أورومو" وهي مجموعة وقعت مؤخرا اتفاق سلام مع الحكومة الإثيوبية.

وقتل عشرات الأشخاص في الأشهر الأخيرة في تلك المنطقة خلال مواجهات قبلية بسبب نزاعات طويلة الأمد على الأراضي.

يذكر أن أربعة مسؤولين إثيوبيين قتلوا في المنطقة في سبتمبر إثر إطلاق للنار عليهم لدى عودتهم من مؤتمر للسلام، فيما نفت جبهة تحرير "أورومو" تورطها في الهجمات في هذه المنطقة.

المصدر: وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

المرأة الروسية.. جمال لم يمنعها من كتابة التاريخ بكفاحها