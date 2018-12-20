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مسؤول أمريكي يكشف تفاصيل جديدة حول قرار الانسحاب المفاجئ من سوريا

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مسؤول أمريكي يكشف تفاصيل جديدة حول قرار الانسحاب المفاجئ من سوريا
AFP
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أعلن مسؤول في الإدارة الأمريكية لشبكة CNN، أن القادة العسكريين الأمريكيين بالمنطقة والمسؤولين عن العمليات ضد "داعش"، أبلغوا بقرار الانسحاب من سوريا خلال الساعات الـ24 الماضية فقط.

ونقلت الشبكة الأمريكية عن المسؤول الذي لم تكشف عن هويته: "يعمل القادة العسكريون في الوقت الحالي على مراجعة الخطط الضرورية لأوامر الانسحاب السريع التي أبلغوا بها".

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ولفت المسؤول إلى أن "هذه الخطط من المفترض أن تكون جاهزة نهاية الشهر الجاري".

وكشف أن الانسحاب الكامل للقوات الأمريكية من سوريا قد يستغرق أربعة أشهر، وذلك لأسباب تتعلق بضرورة "التركيز على حماية القوات المتبقية على الأرض عند الانسحاب".

المتحدثة باسم البيت الأبيض دانا وايت، قالت عقب إعلان قرار الانسحاب: "لقد بدأنا عملية إعادة القوات الأمريكية إلى الوطن من سوريا، ونحن ننتقل إلى المرحلة التالية من حملتنا"، مشددة على أن التحالف "حرر الأراضي التي يسيطر عليها التنظيم، لكن الحملة ضده لم تنته بعد".

المصدر: CNN 

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