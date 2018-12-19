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الشرطة البريطانية: طعن 3 أشخاص في مركز طبي بلندن واعتقال شخص على خلفية الحادث

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الشرطة البريطانية: طعن 3 أشخاص في مركز طبي بلندن واعتقال شخص على خلفية الحادث
The Sun / David Hoffman
أحد المصابين في حادث طعن بلندن
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نقل ثلاثة أشخاص إلى مستشفى في لندن بعد تعرضهم لعملية طعن، حسبما أفادت صحيفة "ذا صن" اللندنية نقلا عن الشرطة، اليوم الأربعاء.

وذكرت الصحيفة أن الحادث وقع في الجزء الشرقي من العاصمة البريطانية عند الساعة 11:00 صباح اليوم، دون أي معلومات عن حالة المصابين.

وأضافت أن الشرطة احتجزت شخصا آخر بالقرب من مركز "سان ستيفنز" الطبي وتم نقله إلى المستشفى هو الآخر، وهو يعاني من إصابة مبهمة.

وأفاد قسم الشرطة في منطقة "تاور هاملت" بأن فريقا من رجال الأمن وصل إلى المركز الطبي، إثر ورود تقارير عن هجوم بسلاح أبيض وقع بداخله.

وأشار إلى أن رجال الأمن عثروا في مكان الحادث على ثلاثة مصابين، وأنه تم فرض طوق أمني في محيط المركز.

وقالت الشرطة إن الحادث ليست له خلفية إرهابية.

المصدر: ذا صن + الموقع الرسمي لشرطة مدينة لندن

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