الشرطة البريطانية: طعن 3 أشخاص في مركز طبي بلندن واعتقال شخص على خلفية الحادث

نقل ثلاثة أشخاص إلى مستشفى في لندن بعد تعرضهم لعملية طعن، حسبما أفادت صحيفة "ذا صن" اللندنية نقلا عن الشرطة، اليوم الأربعاء.

#TowerHamlets

BREAKING - TRIPLE STABBING:

Three people have been brutally stabbed at St Stephen’s Health Care Centre on St Stephen’s Road in #Bow, #E3.



Police including armed officers were called at 11.06am.



A man was detained nearby and taken to hospital.



Video: @OOlerepic.twitter.com/OF4pGCfqJy — London 999 Feed (@999London) December 19, 2018

We are in attendance and aware of an incident at St Stephens Health Centre. We are dealing with it and one male arrested. — Tower Hamlets Police (@MPSTowerHam) December 19, 2018

وذكرت الصحيفة أن الحادث وقع في الجزء الشرقي من العاصمة البريطانية عند الساعة 11:00 صباح اليوم، دون أي معلومات عن حالة المصابين.

وأضافت أن الشرطة احتجزت شخصا آخر بالقرب من مركز "سان ستيفنز" الطبي وتم نقله إلى المستشفى هو الآخر، وهو يعاني من إصابة مبهمة.

وأفاد قسم الشرطة في منطقة "تاور هاملت" بأن فريقا من رجال الأمن وصل إلى المركز الطبي، إثر ورود تقارير عن هجوم بسلاح أبيض وقع بداخله.

وأشار إلى أن رجال الأمن عثروا في مكان الحادث على ثلاثة مصابين، وأنه تم فرض طوق أمني في محيط المركز.

وقالت الشرطة إن الحادث ليست له خلفية إرهابية.

المصدر: ذا صن + الموقع الرسمي لشرطة مدينة لندن