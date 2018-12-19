هايلي تنصح محمد بن سلمان بالتخلي عن سلوك "قطاع الطرق"

وجهت مندوبة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي، عبارات قاسية إلى ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، وطالبته بالتخلي عما وصفته بسلوك "قطاع الطرق".

ونقلت صحيفة "واشنطن إكزمينير" الأمريكية عن هايلي قولها خلال حديث مع الصحفيين أمس الثلاثاء: "يتعين على ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، التخلي عن سلوك قطاع الطرق، الذي يتعامل به".

إقرأ المزيد

واعتبرت هايلي أن محمد بن سلمان "أبدى إهمالا في بعض الأحيان".

وذكرت أنه "لا شك أن ولي العهد السعودي يدين للولايات المتحدة ببعض المسؤولية فيما حدث لخاشقجي"، معتبرة أن الطريقة التي يعالج بها الأمير تداعيات مقتل الصحفي ستكون "لحظة حاسمة" لزعامته.

ورأت الصحيفة أن المندوبة الأمريكية، التي من المقرر أن تغادر منصبها بحلول نهاية العام الجاري، استخدمت عبارات أكثر قساوة تجاه ولي العهد السعودي، مقارنة بالعبارات التي تستخدمها إدارة الرئيس دونالد ترامب، لاسيما من جانب الرئيس نفسه ووزير خارجيته مايك بومبيو.

مع ذلك، اعتبرت الصحيفة أن هايلي ربما كانت حريصة على تفادي حرق كل الجسور مع الأمير السعودي الشاب، الذي قد يستمر في قيادة بلاده، بالتزامن مع تولي هايلي المحتمل لمنصب حكومي رفيع في وقت لاحق، وأشارت الصحيفة بهذا الخصوص إلى قول هايلي، إن لدى الأمير محمد "الكثير من الأفكار الجيدة" وإنه "يريد أن يتغير بمواكبة الزمن".

المصدر: واشنطن إكزمينير