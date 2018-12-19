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بريطانيا تعيد العمل رسميا باستراتيجية الحرب الباردة ضد روسيا!

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بريطانيا تعيد العمل رسميا باستراتيجية الحرب الباردة ضد روسيا!
Reuters Toru Hanai
جنود بريطانيون - أرشيف
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استرجعت وزارة الدفاع البريطانية استراتيجية عسكرية لمواجهة ما أسمتها "تهديدات روسية"، للمرة الأولى منذ أيام الحرب الباردة.

جاء ذلك في تصريح أدلى به وزير الدفاع البريطاني، غافن ويليامسون، بحسبما نقلت وكالة "بلومبرغ".

وستستأنف وزارة الدفاع البريطانية عمل وحدة خاصة تراقب التهديدات من "الدول المعادية"، بما في ذلك إيران والصين وروسيا، تم إنشاؤها في أوائل عام 1980، ولكنها بعد بداية البيريسترويكا السوفيتية، تم حلها.

وقال وليامسون أيضا إن الوحدة سوف تشارك في تقييم الاستعداد القتالي للقوات المسلحة لبريطانيا العظمى. على وجه الخصوص.

كما أوضح الوزير أنه تم تعزيز إعداد قوات المارينز في إطار برنامج القطب الشمالي في النرويج، بعد زيادة نشاط الغواصات الروسية في القطب الشمالي، التي وصلت تقريبا إلى "مستوى الحرب الباردة".

المصدر: RT

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