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الرئيس الصيني: لا أحد يمكنه أن يلقننا ما نفعل وما لا نفعل

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الرئيس الصيني: لا أحد يمكنه أن يلقننا ما نفعل وما لا نفعل
Reuters / JASON LEE
الرئيس الصيني شي جين بينغ
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أعلن الرئيس الصيني شي جين بينغ الثلاثاء أن لا أحد يمكنه أن يُملي على بكين ما تفعله وما لا تفعله، وذلك في كلمة ألقاها خلال حفل ضخم بمناسبة الذكرى الـ40 للانفتاح الاقتصادي في البلاد.

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وقال شي في كلمته بقاعة الشعب الكبرى في العاصمة الصينية "لا يمكن لأحد أن يُملي على الشعب الصيني ما يجب أن يفعله أو ما لا يفعله".

وتأتي تصريحات الرئيس الصيني في الوقت الذي تخوض فيه بلاده مواجهة مع واشنطن بسبب نزاع تجاري حادّ منذ أشهر عدة.

وشدد الرئيس الصيني على أنه لن يكون هناك تغيير في نظام الحزب الواحد، متعهدا بمواصلة مسيرة الإصلاحات الاقتصادية التي بدأها الزعيم الراحل دنغ شياوبنغ في ديسمبر 1978.

وأكد شي أن "الراية العظيمة للاشتراكية كانت ترفرف على الدوام فوق الصين"، مشيرا إلى أن "قيادة الحزب الشيوعي الصيني هي السمة الأساسية للاشتراكية ذات الخصائص الصينية والميزة الكبرى للنظام الاشتراكي ذي الطابع الصيني".

المصدر: أ ف ب

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