طرد مُدرّسة أمريكية من عملها بسبب إسرائيل

قامت مَعلمة بولاية تكساس الأمريكية بطرد أخصائية في معالجة أمراض النطق باللغة العربية لرفضها التوقيع على تعهد بعدم مقاطعة إسرائيل.

وقد رفعت بهية عماوي، الاثنين، دعوى قضائية لدى المحكمة الفيدرالية في تكساس، ضد المدرسة تتهمها فيها بانتهاك حق حرية التعبير الذي يكفله الدستور الأمريكي، وفق ما ذكره موقع "فوروورد" الأمريكي.

وذكر الموقع أن عماوي كانت تعمل أخصائية تَخَاطُب في إحدى مدارس مدينة أوستن، مركز ولاية تكساس، وطردت من عملها بسبب رفضها الموافقة على فقرة تتعلق بإسرائيل أضيفت مؤخرا لعقد العمل.

Happening in TX right now. Google "Bahia Amawi." pic.twitter.com/A7Y0fA6X1O — iMarx (@iMarx5) 17 декабря 2018 г.

وأوضح الموقع أن "الفقرة المضافة، تنص على التعهد بعدم مقاطعة إسرائيل أو المشاركة في أي عمل من شأنه الإضرار بالاقتصاد الإسرائيلي".

وقالت عماوي إنها لم توقع على العقد لأنها وعائلتها لا يشترون السلع التي تنتجها الشركات الإسرائيلية دعما لمقاطعة إسرائيل، بسبب احتلالها الأراضي الفلسطينية.

من المهم الإشارة إلى أن المعلمة مواطنة أمريكية تعيش منذ ثلاثة عقود بالولايات المتحدة.

TODAY: Bahia Amawi is a speech pathologist in Texas who lost her school job last year after she refused to sign a pledge promising she wouldn't boycott Israel. She'll join us live 8-9AM ET at https://t.co/Xup8cdtnFB, along with her attorney @gadeirabbas & journalist @ggreenwald. pic.twitter.com/HPyincpIbG — Democracy Now! (@democracynow) 18 декабря 2018 г.

A Texas elementary school speech pathologist refused to sign a pro-Israel oath, now mandatory in many states — so she lost her job. Watch our 3-minute video of this story: https://t.co/SSjU2dUe2C by @ggreenwaldpic.twitter.com/OIHYtWx7I8 — The Intercept (@theintercept) 17 декабря 2018 г.

المصدر: موقع "فوروورد" الأمريكي