وزير الأمن الإيراني: سيارات تحمل مضادات جوية دخلت حدودنا

قال وزير الأمن الإيراني محمود علوي إن أجهزة استخبارات من دول الجوار تعمل بشكل مباشر لزعزعة أمن إيران، وإن جماعات إرهابية دخلت الحدود الإيرانية بسيارات حديثة تحمل فوقها مضادات جوية.

وأضاف علوي في كلمة أمام البرلمان، اليوم الثلاثاء، أن إيران تمكنت من إحباط 98% من عمليات إرهابية كان مخططا لها، مؤكدا أن إيران تتعرض لتهديدات أمنية تختلف عن السابق.

وأوضح أن تنظيم "داعش" خسر الأرض، لكنه لم يلق السلاح ولم يفقد الأسلحة التي سيطر عليها من الجيشين العراقي والسوري.

كما كشف علوي أن وزارة الاستخبارات الإيرانية تفتقر إلى معدات تكنولوجية حديثة لمواكبة التهديدات الأمنية.

المصدر: RT