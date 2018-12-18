نيويورك ونيوزيلندا في طريقهما نحو "شرعنة" الماريخوانا

وعدت سلطات ولاية نيويورك الأمريكية بالسماح في استخدام الماريخوانا للأغراض الترفيهية عام 2019، فيما أعلنت نيوزيلندا نيتها إجراء استفتاء عام بهذا الخصوص عام 2020.

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وكتب مدير ولاية نيويورك، إندريو كوومو، على صفحته في توتير أن الإشراف على استخدام الماريخوانا للأغراض الترفيهية وتقنينه وفرض الضرائب عليه سيضع حدا لما سماه بـ "التجريم غير المبرر" في هذا المجال.

وأوضح أن مسألة تقنين "شرعنة" الماريخوانا للأغراض الترفيهية هي من ضمن خطة الابتكارات المخططة في الولاية لعام 2019.

وتمت "شرعنة" الماريخوانا حتى اليوم في 9 ولايات أمريكية، هي واشنطن وأوريغون ونيفادا وكاليفورنيا وكولورادو وفيرمونت ومين وماساتشوستس، وكذلك في العاصمة الأمريكية واشنطن. وسيكون الماريخوانا في متناول الأطباء وعمال المؤسسات الطبية حاليا في 30 ولاية أمريكية.

وفي نيوزيلندا نقل موقع "Stuff" الإلكتروني عن وزير العدل، إندريو ليتل، أن الاستفتاء العام حول تقنين استخدام الماريخوانا للأغراض الترفيهية سيجري في هذا البلد عام 2020.

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وقال: "إنه (الاستفتاء العام) سيجري أثناء الانتخابات العامة التي ستجري في ذلك العام. وأهم شيء هنا أنه سيكون ملزما. وهناك اليوم عدد من التفاصيل التي يجب دراستها".

من جانبه أعلن زعيم الحزب الوطني في نيوزيلندا، سايمون بريدجس، أن الحكومة تحاول بهذه الصورة صرف الانتباه عن الانتخابات.

وأقر برلمان نيوزيلندا في الأسبوع الماضي قانونا يسمح للأشخاص الذين يعانوا من الأمراض المزمنة أو غير القابلة للشفاء باستخدام المواد التي تتضمن القنب الهندي (الماريخوانا) للأغراض الطبية. وسيتم سريان مفعول هذا القانون بعد موافقة الملك عليه.

المصدر: نوفوستي