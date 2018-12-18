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الجيش الإسرائيلي ينشر فيديو من داخل نفق جديد على الحدود اللبنانية

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الجيش الإسرائيلي ينشر فيديو من داخل نفق جديد على الحدود اللبنانية
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نشر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، مقطع فيديو يظهر أحد الأنفاق من الداخل، والتي قال إنها تعود لـ"حزب الله" اللبناني.

وقال أدرعي في تغريدة على صفحته في "تويتر" إنه تم التفطن إلى "محاولات لسد مسار النفق، الذي وفق فهمنا، تم تنفيذه من قبل نشطاء حزب الله".

وأوضح المتحدث أنه "منذ كشف الأنفاق الإرهابية، تعمل قوات الجيش لدراستها بواسطة وسائل مختلفة تشمل قدرات تصوير وبحث، بالإضافة لتفخيخها".

وأضاف أن "هذه الأنفاق، كالأنفاق الأخرى المتواجدة في مراحل كشفها الظاهرة والسرية، لا تشكل تهديدا على المواطنين الإسرائيليين".

ونشر الجيش الإسرائيلي بعد إعلانه عملية "درع الشمال" على الحدود مع لبنان، مقاطع فيديو وصورا لأنفاق، قال إن "حزب الله" حفرها عبر الحدود اللبنانية للداخل الإسرائيلي.

المصدر: RT + وكالات

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