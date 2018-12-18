ظريف: نعول على التوصل لاتفاق بشأن تشكيل اللجنة الدستورية السورية في اجتماع جنيف اليوم

عبر وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، عن أمله بالتوصل إلى اتفاق بشأن تشكيل اللجنة الدستورية السورية في اجتماع جنيف الذي يعقد اليوم الثلاثاء.

وردا على سؤال صحفي حول ما ينتظره من هذا الاجتماع قال ظريف بعد وصوله إلى قصر الأمم في جنيف: "أعول على ذلك".

ويجري وزراء خارجية كل من روسيا - سيرغي لافروف، وإيران - جواد ظريف، وتركيا - مولود تشاووش أوغلو، اليوم الاثنين، في جنيف محادثات مع المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا ستيفان دي ميستورا.

ويقدم وزراء خارجية الدول الثلاث لدي ميستورا قائمة بأسماء المرشحين لعضوية اللجنة الدستورية السورية.

ومن المتوقع أن تقوم هذه اللجنة بصياغة دستور سوري جديد أو إصلاح الدستور الحالي، الأمر الذي سيليه إجراء انتخابات عامة في سوريا. وأشار لافروف إلى أن اللجنة ستتمكن بعد التوصل إلى اتفاق حول قائمة أعضائها من بدء عملها في بداية العام المقبل.

المصدر: نوفوستي + تاس