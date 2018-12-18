 
مباشر
عاجل
اجتماع موسع لوزارة الدفاع الروسية

الشرطة الألمانية تفتش مسجدا للاشتباه بتورط إمامه في أنشطة إرهابية

أخبار العالم

الشرطة الألمانية تفتش مسجدا للاشتباه بتورط إمامه في أنشطة إرهابية
Reuters Thilo Schmuelgen
أرشيف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/l7k5

قامت الشرطة الألمانية، صباح اليوم الثلاثاء، بحملة تفتيش، شملت مسجدا في برلين، بعد أن اشتبهت بتورط إمامه في أنشطة إرهابية.

وقالت النيابة الألمانية، إن الأجهزة الأمنية فتشت عددا من الأماكن، بينها مسجد، للاشتباه في تورط إمامه بأنشطة إرهابية، من خلال تحويله لمبالغ مالية لحساب شخص يقاتل في سوريا إلى جانب صفوف المتطرفين.

وأوضحت أن النقود أُنفقت للحصول على مواد متفجرة استخدمت في هجوم إرهابي، دون أن تذكر مزيدا من التفاصيل.

المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

فلبينية تتربع على عرش الجمال.. شاهد ماذا قالت عن الإيدز؟