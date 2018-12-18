الشرطة الألمانية تفتش مسجدا للاشتباه بتورط إمامه في أنشطة إرهابية

قامت الشرطة الألمانية، صباح اليوم الثلاثاء، بحملة تفتيش، شملت مسجدا في برلين، بعد أن اشتبهت بتورط إمامه في أنشطة إرهابية.

وقالت النيابة الألمانية، إن الأجهزة الأمنية فتشت عددا من الأماكن، بينها مسجد، للاشتباه في تورط إمامه بأنشطة إرهابية، من خلال تحويله لمبالغ مالية لحساب شخص يقاتل في سوريا إلى جانب صفوف المتطرفين.

وأوضحت أن النقود أُنفقت للحصول على مواد متفجرة استخدمت في هجوم إرهابي، دون أن تذكر مزيدا من التفاصيل.

المصدر: نوفوستي