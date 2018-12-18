الرئيس الصيني: لا نسعى إلى الهيمنة على الآخرين وتنمية بلادنا لا تهدد الدول الأخرى

اعتبر الرئيس الصيني، شي جين بينغ، أن بلاده لن تضر أبدا بمصالح الدول الأخرى من أجل تنميتها، التي لا تشكل تهديدا لأي بلد أو شخص، لآنها لا تسعى أبدا للهيمنة على الآخرين.

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وقال الرئيس الصيني في كلمة بمناسبة الذكرى الأربعين لسياسة الإصلاح والانفتاح، اليوم الثلاثاء: "لن تتطور الصين أبدا على حساب مصالح البلدان الأخرى، ولكنها لن تتخلى أبدا عن حقوقها ومصالحها المشروعة. تلتزم الصين بالطبيعة الدفاعية في سياستها العسكرية، ولا يشكل تطور جمهورية الصين الشعبية أي تهديد لأي من هذه البلدان، بغض النظر عن مدى تطورنا.. ونحن لن نكافح أبدا من أجل الهيمنة على الآخرين".

وشدد على أنه "في طريقنا إلى الأمام يجب أن نرفع راية السلام والتنمية والتعاون والمنفعة المتبادلة .. ويجب أن نشجع على تشكيل نموذج جديد للعلاقات الدولية يقوم على الاحترام المتبادل والعدالة والتعاون البنّاء للجانبين".

وأشار الزعيم الصيني إلى ضرورة "احترام حق جميع الدول في اختيار مسارها التنموي الخاص بها، والدفاع عن العدالة الدولية والنزاهة، والدعوة إلى إرساء الديمقراطية في العلاقات الدولية، ومقاومة محاولات بعض الدول فرض إرادتها على الآخرين، ومعارضة التدخل في شؤون البلدان الأخرى وقمع تطلعاتها".

وتحتفل الصين بالذكرى الأربعين لسياسة الإصلاح والانفتاح، التي تحولت بفضلها، في وقت قصير نسبيا، من دولة زراعية فقيرة إلى ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وأقيم حفل رسمي في بيبولز هاوس في بكين، مكرس لإنجازات الصين على مدى الأربعين سنة الماضية، حضره الرئيس الصيني، شي جين بينغ، وكبار قادة الدولة والحزب الشيوعي الحاكم في البلاد.

المصدر: نوفوستي