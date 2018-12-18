كيف يفر الكوريون الشماليون إلى الشطر الجنوبي.. وكم يبلغ عددهم؟

أعلن بيان صادر عن وزارة الوحدة في كوريا الجنوبية أن أكثر من ألف مواطن كوري شمالي فروا إلى الشطر الجنوبي في عام 2018.

وقال البيان الكوري الجنوبي إن العدد الدقيق للكوريين الشماليين الفارين منذ بداية العام الجاري وحتى شهر نوفمبر منه بلغ 1042 شخصا.

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ويتطابق هذا الرقم تقريبا مع عدد الكوريين الشماليين الذين فروا إلى كوريا الجنوبية في الفترة ذاتها من العام الماضي، وكان مجموعهم 1045شخصا.

وخلص بيان وزارة الوحدة في كوريا الجنوبية إلى أنه "بعد وصول، كيم جونغ أون، إلى السلطة في كوريا الشمالية، فر ما بين الألف وألف وخمسمئة شخص إلى كوريا الجنوبية كل عام، فيما سجلت حصيلة الهاربين من كوريا الشمالية عام 2009 حدا أقصى بلغ 3000 شخص، لكن منذ عام 2014 لم يتجاوز عدد الفارين كل عام 1500 شخص.

هذا، ويمر طريق الفارين من كوريا الشمالية بالصين عبر حدود متعرجة وضعيفة الحراسة، ومن هناك يبحث هؤلاء عن فرصة للوصول عبر بلد ثالث إلى كوريا الجنوبية، سعيا وراء حياة أفضل.

ولا توفر الصين للاجئين من كوريا الشمالية ملاجئ لهم، ولا تمنحهم حق اللجوء، وفي حال احتجازهم يجري ترحيلهم إلى وطنهم.

المصدر: تاس