فرنسا تعتقل قريب منفذ هجوم ستراسبورغ بتهمة التآمر مع الإرهابيين

وجهّت السلطات الفرنسية، تهمة التآمر مع الإرهابيين، لأحد أقارب شريف شيكات، الذي نفذ هجوما على سوق عيد الميلاد في ستراسبورغ، قتل خلاله 5 أشخاص، حسبما أعلنت قناة BFMTV التلفزيونية.

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وقالت القناة، إن أحد أقارب شيكات اعتُقل مساء الاثنين ووجهت له تهمة التآمر الجنائي مع الإرهابيين، فضلاً عن اقتناء وحيازة وبيع الأسلحة لمجموعة من الأشخاص المرتبطين بمنظمة إرهابية.

ووفقا للقناة، سيتم احتجاز المشتبه به في انتظار المحاكمة بناء على طلب من مكتب المدعي العام الفرنسي.

ومساء يوم الثلاثاء الماضي، فتح شريف شيكات، البالغ من العمر 29 عاما، والمعروف لوكالات إنفاذ القانون بسبب انتهاكاته المتكررة للقانون، فتح النار بالقرب من معرض لعيد الميلاد في مدينة ستراسبورغ الفرنسية، واختفى بعد ذلك. ومساء يوم الخميس، تمكنت أجهزة الأمن وحفظ النظام من الوصول إليه وتصفيته. وأعلن تنظيم "الدولة الإسلامية"(داعش) الإرهابي مسؤوليته عن هذا الهجوم.

المصدر: نوفوستي