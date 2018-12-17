البنتاغون: مقتل 62 مسلحا بسلسلة ضربات جوية بالصومال

أعلن الجيش الأمريكي، الاثنين، أنه قتل 62 متشددا في 6 ضربات جوية يومي السبت والأحد الماضيين في محيط منطقة جندرشي بإقليم بنادر وسط الصومال.

وقالت القيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا، "أفريكوم"، في بيان، إن 4 ضربات نفذت يوم السبت أسفرت عن مقتل 34 مسلحا فيما نفذت ضربتان آخرتان يوم الأحد أدت إلى سقوط 28 قتيلا.

وأضافت "أفريكوم: "نفذت القيادة العسكرية الأمريكية في أفريقيا وشركاؤنا الصوماليون تلك الضربات الجوية لمنع الإرهابين من استغلال المناطق النائية كملاذ آمن للتآمر وتوجيه الأوامر والتجنيد والإيعاز بشن هجمات مستقبلية".

وأشار البنتاغون في البيان إلى أن هذه الغارات الجوية كانت من بين أشرس الضربات التي نفذت هذا العام، مشددا على أنها لم تسفر عن مقتل أي مدني.

وتنفذ الولايات المتحدة ضربات جوية بشكل منتظم في الصومال تأييدا للحكومة المدعومة من الأمم المتحدة التي تقاتل تمرد "حركة الشباب" منذ سنوات.

المصدر: حساب "أفريكوم" في "تويتر" + رويترز