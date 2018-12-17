الكنيست يصادق على تعيين نتنياهو وزيرا للدفاع

صادق البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) يوم الاثنين على تعيين رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو وزيرا للدفاع بشكل دائم.

وتمت المصادقة على التعيين، بأغلبية 59 مؤيدا مقابل 56 معارضا.

وتسلم نتنياهو حقيبة الدفاع "مؤقتا"، عقب استقالة وزير الأمن السابق أفيغدور ليبرمان، الذي انسحب من الحكومة احتجاجا على "الرد الهزيل للحكومة، على حركة حماس في قطاع غزة".

واحتفظ نتنياهو بحقيبة الدفاع رافضا تسليمها لغيره، إضافة إلى حقيبة الخارجية.

ومن المقرر أن يعين نتنياهو أحد وزراء حزبه "الليكود" في منصب وزير الخارجية قريبا، وأقوى المرشحين لهذا المنصب هم وزير المخابرات يسرائيل كاتس، ووزير الأمن الداخلي غلعاد إردان، ووزير التعاون الإقليمي تساحي هنغبي ووزير الطاقة يوفال شطاينتس.

هذا وسيتم تعيين أحد هؤلاء الوزراء لفترة 3 أشهر فقط، وهي فترة لا تتطلب مصادقة الكنيست.

المصدر: موقع "i24news" الإسرائيلي