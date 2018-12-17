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كوربين يطالب بالتصويت على حجب الثقة عن حكومة ماي

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قدم زعيم حزب العمال البريطاني المعارض طلبا للتصويت على حجب الثقة عن رئيسة الوزراء تيريزا ماي بسبب تأجيل التصويت على الصفقة حول بريكست.

واعتبر كوربين قرار رئيسة الوزراء البريطانية تأجيل التصويت على الصفقة غير مقبول، مضيفا أن حجب الثقة هو "الطريقة الوحيدة" لإجراء التصويت على الصفقة حول بريكست هذا الأسبوع.

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وفي رد فعلها على تصريحات كوربين، غادرت تيريزا ماي قاعة الجلسات بمجلس العموم البريطاني.

وسبق لتيريزا ماي أن أعلنت عن تأجيل التصويت على الصفقة التي توصلت إليها مع الاتحاد الأوروبي بشأن شروط انسحاب بريطانيا من الاتحاد، إلى منتصف يناير المقبل، بينما كان من المقرر أن يجري التصويت يوم 11 ديسمبر الجاري.

المصدر: وكالات

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