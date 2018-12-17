تشاووش أوغلو ينفي تقارير عن استعداد أنقرة للعمل مع الأسد

نفى وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، اليوم الاثنين، تقارير إعلامية نسبت إليه تصريحات توحي باستعداد أنقرة للتعاون مع الرئيس السوري، بشار الأسد، في ظروف معينة.

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ونقلت وكالة "الأناضول" الرسمية التركية عن تشاووش أوغلو قوله: "لم أتفوه بشيء مفاده أننا سنعمل مع الأسد أو نعترف به".

وفي تصريح صحفي أدلى به أثناء منتدى الدوحة الدولي الـ 18، يوم 6 ديسمبر، رد رئيس الدبلوماسية التركية، على سؤال حول استعداد أنقرة للعمل مع الأسد في حالة إعادة انتخابه رئيسا لبلاده، مؤكدا أن تركيا ستنظر في "جميع الخيارات" إذا ثبت أن الانتخابات كانت "ديمقراطية وذات مصداقية".

لمصدر: تاس