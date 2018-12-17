كوربين: ماي مهندسة الأزمة الدستورية في بريطانيا

اعتبر زعيم حزب العمال البريطاني المعارض جيريمي كوربين أن بريطانيا تشهد "أزمة دستورية"، ووصف رئيسة الوزراء تيريزا ماي بأنها "مهندسة" هذه الأزمة.

ووجه كوربين انتقادات لاذعة إلى رئيسة الوزراء بسبب تأجيل تصويت البرلمان على الصفقة بشأن شروط انسحاب المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي، التي توصلت إليها حكومة ماي مع الاتحاد.

وقال كوربين أمام مجلس العموم البريطاني، اليوم الاثنين إنه "على المجلس المضي قدما بالتصويت والتحرك نحو دراسة الخيارات الواقعية".

وأضاف أنه "لا يمكن أن يكون هناك سبب منطقي لهذا التأجيل... باستثناء عدم وجود التأييد لرئيسة الوزراء من قبل حكومتها".

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وأشار كوربين إلى أن "رئيسة الوزراء كانت ستطرح هذه الصفقة على تصويت البرلمان هذا الأسبوع". كما اتهم ماي بأنها "لم تحقق شيئا" خلال القمة الأوروبية.

وفي هذا السياق، صرح المتحدث باسم حزب العمال بأن "رئيسة الوزراء كانت مضطرة لإعادة صفقتها السيئة إلى البرلمان تحت التهديد بالتصويت على سحب الثقة منها"، مضيفا أن حزب العمال لن يسمح لها "بافتعال هذا الخيار المزيف بين السيء والأسوأ".

ويأتي ذلك على خلفية إعلان تيريزا ماي أن البرلمان سيصوت على الصفقة بشأن شروط انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في منتصف يناير المقبل. وكان التصويت من المقرر أن يجري 11 ديسمبر الجاري، لكن ماي أعلنت تأجيله نظرا لعدم وجود تأييد كاف في البرلمان للصفقة.

المصدر: رويترز