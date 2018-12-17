برلمانية إيطالية تطالب بإدراج "الأصولية الإسلامية" في قانون العقوبات

طالبت برلمانية إيطالية بإدراج "جريمة الأصولية الإسلامية" في قانون العقوبات وعلى الفور، عقب اعتقال شاب يحمل الجنسية الصومالية في باري (جنوب)، الاثنين، بتهمة الإرهاب.

وقالت زعيمة "حزب التحالف الوطني ـ إخوة إيطاليا"، جورجا ميلوني، "نحن فخورون برجال الشرطة الذين اعتقلوا إرهابيا صوماليا محتملا ينتسب إلى تنظيم "داعش" والذي خطط لوضع قنابل في جميع الكنائس في إيطاليا، كما قام أيضا بتلقين الجهاد على شبكة الانترنت"، وفق ما نشرته وكالة "آكي" الإيطالية.

وجددت ميلوني دعوتها كي "يقوم البرلمان بمناقشة إدراج جريمة الأصولية الإسلامية والموافقة عليها فورا".

واختتمت بالقول "إن وقف الدعاة الى الموت يمثل أولوية قصوى".

وكانت مصادر قضائية قد قالت إن "أمر الاعتقال بحق المواطن الصومالي عمر محسن إبراهيم (20 عاما)، المتهم بالانتماء لفرع الصومال ـ كينيا لتنظيم "داعش"، يعتبر طارئا ولا يحتمل التأخير بسبب تكرار الإشارات التي كشفها المحققون، حول إمكانية إعداده مخططات لهجمات ضد كنائس إيطالية".

المصدر: وكالة "آكي" الإيطالية