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وسائل إعلام: رقم قياسي لعدد ضحايا استخدام الأسلحة النارية في الولايات المتحدة

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وسائل إعلام: رقم قياسي لعدد ضحايا استخدام الأسلحة النارية في الولايات المتحدة
AFP Ethan Miller / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP
جزء من نصب تذكاري أقيم إحياء لذكر ضحايا إطلاق النار في مدينة لاس فيغاس الأمريكية
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بلغ عدد الوفيات جراء استخدام الأسلحة النارية في الولايات المتحدة مستوى لم تشهده البلاد منذ 40 عاما، حسبما أفادت قناة Fox News التلفزيونية الأمريكية، اليوم الاثنين.

وأوردت القناة، نقلا عن مراكز وطنية للوقاية من الأمراض ومراقبتها أن حوالي 40 ألف شخص قضوا خلال العام 2017، في حوادث إطلاق نار في الولايات المتحدة. وأشارت إلى أن أكثر من ثلث الوفيات المسجلة في العام الماضي جاء نتيجة لأعمال قتل، فيما نسب أكثر من نصف هذا العدد إلى حالات انتحار.

واهتمت المرشحة السابقة لرئاسة الولايات المتحدة، هيلاري كلينتون، بنتائج الدراسة، وكتبت على حسابها في "تويتر" متسائلة: "ما خطبنا؟".

وشهدت الولايات المتحدة، العام الماضي، أكثر حوادث إطلاق نار دموية في تاريخها، حيث أطلق ستيفن بادوك النار من الطابق الـ32 لأحد فنادق مدينة لاس فيغاس، أثناء مهرجان موسيقي، ثم وضع حدا لحياته وقضى منتحرا. وأودت المأساة بحياة 59 شخصا، إضافة إلى إصابة 500 آخرين.

المصدر: نوفوستي

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