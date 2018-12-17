الخارجية الأمريكية: لا نستبعد فرض عقوبات على روسيا بسبب حادثة مضيق كيرتش مع أوكرانيا

لم يستبعد المبعوث الخاص لوزارة الخارجية الأمريكية إلى الشأن الأوكراني، كورت وولكر، فرض واشنطن عقوبات إضافية على روسيا على خلفية الحادثة في مضيق كيرتش بالبحر الأسود.

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وفي تصريح صحفي، اليوم الاثنين، أكد وولكر أيضا عزم الولايات المتحدة على بيع معدات عسكرية إضافية لكييف فيوقت قريب.

وقال الدبلوماسي الأمريكي: "لدينا إمكانية لبيع مزيد من العتاد، وسيتم إعلان ذلك لاحقا ، كما سيتم إبلاغ الكونغرس عن الدفعات الأولى (من الأسلحة) خلال الشهرين القادمين".

وردا على سؤال حول إمكانية لجوء السلطات الأوكرانية إلى استفزازات ضد جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك ("الشعبيتين" المعلنتين من جانب واحد جنوب شرقي أوكرانيا)، قال المبعوث الخاص للخارجية الأمريكية إن واشنطن لا تتوقع حدوث أي خطوات من هذا النوع من قبل سلطات كييف.

وفي وقت سابق قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إن الرئيس الأوكراني، بيترو بوروشينكو، يحضّر للقيام باستفزاز في نهاية شهر ديسمبر الجاري عند الحدود الروسية، مؤكدا أن روسيا لا تخطط لمحاربة جارتها أوكرانيا.

وتصاعد التوتر بين روسيا والغرب، بما في ذلك العلاقات الروسية الأمريكية، إثر حادث احتجاز حرس الحدود الروسي، يوم 25 نوفمبر، 3 سفن عسكرية أوكرانية كان على متنها 24 بحارا، بسبب انتهاك حدود روسيا البحرية لدى مرورها من البحر الأسود إلى بحر آزوف عبر مضيق كيرتش، وذلك في حادث أثار أصداء دولية واسعة.

واتهمت روسيا، بما في ذلك على لسان رئيس البلاد، فلاديمير بوتين، الجانب الأوكراني بتنفيذ عملية استفزازية مخطط لها وموجهة ضد موسكو.

المصدر: وكالات